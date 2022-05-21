Пиоли: «Мы были лучшими в Серии А, нужно подтвердить это завтра»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли поделился своими ожиданиями от матча последнего тура Серии А на выезде против «Сассуоло», который может стать чемпионским для «россонери».

«До сих пор мы были лучшими в Серии А, нужно подтвердить это завтра. Мы готовились к этой игре целую неделю, в полном спокойствии. Мы создали для себя прекрасную возможность и заслужили на награду, посмотрим, удастся ли нам завтра её получить», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что завтра «Милану» хватит одного очка в выездном матче с «Сассуоло» для того, чтобы обеспечить себе первые с 2011 года чемпионский титул Серии А.