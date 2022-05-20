Жоржиньо не вёл переговоров с «Ювентусом»

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо Жоао Сантос заявил, что он не вёл никаких переговоров по трансферу своего клиента в туринский «Ювентус». Напомним, что действующий контракт игрока сборной Италии с «Челси» рассчитан до конца следующего сезона.

«У него всё ещё есть контракт с «Челси». Приоритетом для Жоржиньо является продление контракта. К сожалению, сейчас «Челси» не может вести переговоры из-за санкций на Абрамовича, но посмотрим, какова будет ситуация при новых владельцах», – заявил агент Жоржиньо в эфире 1 Stadio Radio.

Напомним, что относительно недавно Жоржиньо был признан лучшим игроком Европы в сезоне 2021/22 по версии УЕФА.