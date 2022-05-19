Агент Дибалы побывал на двух встречах

Агент атакующего полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалы провёл две встречи.

По информации ESPN, член окружения Дибалы провел встречи в Лондоне и Манчестере, прежде чем лететь в Испанию и Италию для подобных переговоров, поскольку Дибала хочет собрать больше вариантов, прежде чем принять решение о своем будущем в ближайшие недели.

«Интер» Милан уже давно обсуждается как возможное продолжение карьеры футболиста, но «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» также входят в число клубов, контролирующих ситуацию Дибалы.

Ранее «Арсенал» связался с представителями футболиста, чтобы выяснить, какие личные условия требует игрок.