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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Дибалы побывал на двух встречах

19 Мая 2022 • 20:33 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
1.95 3.70 3.70
21.05 21:45

Агент атакующего полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалы провёл две встречи.

По информации ESPN, член окружения Дибалы провел встречи в Лондоне и Манчестере, прежде чем лететь в Испанию и Италию для подобных переговоров, поскольку Дибала хочет собрать больше вариантов, прежде чем принять решение о своем будущем в ближайшие недели.

«Интер» Милан уже давно обсуждается как возможное продолжение карьеры футболиста, но «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» также входят в число клубов, контролирующих ситуацию Дибалы.

Ранее «Арсенал» связался с представителями футболиста, чтобы выяснить, какие личные условия требует игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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