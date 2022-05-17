«Ювентус» предложил Погба зарплату в размере 7,5 миллионов евро в год

Стала известная годовая зарплата, которую будет получать полузащитник Поль Погба по возвращению в туринский «Ювентус». Согласно данным от Goal, француз будет зарабатывать в клубе 7 с половиной миллионов евро в год. При этом хавбек может получить от клуба дополнительные бонусы.

Ранее итальянская пресса сообщала, что Погба согласовал с туринским «Ювентусом» контракт сроком на три года. Футболист перейдёт в команду на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед», как только у него летом закончится контракт.

Напомним, что Погба ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Футболист выиграл с командой 4 чемпионских титула Серии А, а в 2015 году дошёл до финала Лиги чемпионов.