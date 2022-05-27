Буффон: «Италия должна верить в Манчини»

Экс-вратарь сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о нынешнем наставнике национальной команды Роберто Манчини.

Под руководством Манчини сборная Италии стала победителем чемпионата Европы прошлым летом, однако не попала на предстоящий чемпионат мира, уступив сборной Северной Македонии в стыковом матче, который прошёл два месяца назад.

«Мы должны продолжать верить в Манчини, – ответил Буффон на вопрос о будущем сборной. – Он подарил нам великолепную победу на чемпионате Европы, сделал нечто выдающееся. Мы также должны верить в наших игроков», – заявил 44-летний голкипер «Пармы».