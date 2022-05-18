Зе Мария: «Ювентус» некрасиво поступил с Дибалой»

Пауло Дибала отдал «Ювентусу» семь лет своей карьеры, но контракт подошел к концу и возобновлять его не стали. Дибала покидает «Ювентус», сыграв свой последний матч в домашних стенах в минувшие выходные. «Ювентус» не смог переиграть «Лацио». Бывший футболист миланского «Интера» Зе Мария, выступавший в составе «нерадзурри» с 2004 по 2006 год, поделился своим мнением о причинах ухода Дибалы.

- Трудный вопрос, мы не знаем всей правды. Я не совсем понимаю, как такой игрок может уйти свободным агентом. Это нездоровая ситуация, мне кажется, «Ювентус» некрасиво поступил с ним. В последнем матче я видел отчаявшегося Дибалу, эмоционально сломанного, но в другой команде ему окажут хороший прием и все наладится. Будет ли это «Интер»? Не исключено, - цитирует Зе Марию Station Radio в рамках передачи Football Club.