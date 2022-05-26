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«Арсенал» и «Ювентус» могут обменяться игроками

26 Мая 2022 • 16:00 Комментировать (4)
Фиорентина
2:0
Ювентус
окончен

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Артуру, сообщает журналист Марко Контерио в своих социальных сетях.

По информации источника, руководство «канониров» не намерено платить за бразильца 40 миллионов евро, поэтому готово предложить итальянскому клубу ганского хавбека Томаса Парти.

В прошедшем сезоне 25-летний Артур провёл в составе туринцев 31 матч, отметившись одной результативной передачей. На счету 28-летнего Парти два гола и две передачи в 26 играх за лондонский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Ганы в два раз дороже (40 миллионов евро против 20 миллионов).   

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Томас Парти Артур Мело
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