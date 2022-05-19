Бернардески покинет «Ювентус» в конце сезона

Полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески покинет команду по окончанию сезона на правах свободного агента. Согласно данным от инсайдера Джанлуки ди Марцио, о разрыве сотрудничества между «бьянконери» и итальянцем будет официально объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» июле 2017 года за 40 миллионов евро. С тех пор итальянский полузащитник так и не сумел завоевать стабильное место в основе туринского клуба.

В этом сезоне Бернардески отметился одним голом и тремя ассистами в чемпионате Италии. Про возможные варианты продолжения карьеры полузащитника пока не сообщается.