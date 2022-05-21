Аллегри: «Ювентус» не выиграл Скудетто, но это был хороший сезон»

Главный тренер «Ювентуса» вновь поделился мыслями о том, как прошёл сезон для его команды.

«Думаю, мы проделали хорошую работу в этом сезоне. Мы не завоевали Скудетто, но мы понимали, что сделать это будет очень трудно.

«Ювентус» побеждал на протяжении десяти лет, но всё когда-то заканчивается. Главная цель заключалась в попадании в Лигу чемпионов – и мы добились этого. «Интер» и «Милан», к примеру, долгое время не могли туда попасть, так что к этому не стоит относиться как к должному», – заявил Аллегри.

«Ювентус» гарантированно финиширует на четвёртом месте в Серии А при любом результате сегодняшнего матча против «Фиорентины».