Аллегри: «Кьеллини и Дибала сыграют свой прощальный матч за «Ювентус»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что капитан команды Джорджо Кьеллини и нападающий Пауло Дибала начнут матч против «Фиорентины» в стартовом составе. Для обоих эта игра должна стать последней в футболке клуба.

«Уход Кьеллини оставит за собой большую дыру, но мы постараемся эффективно его заменить. Скорее всего, он завтра начнёт матч в старте, как и Дибала», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что Джорджо Кьеллини, вероятней всего, продолжит свою карьеру в МЛС, где его ждёт «Лос-Анджелес Гэлакси». Что касается Дибалы, аргентинец близок к переходу в миланский «Интер».