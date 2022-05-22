Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в еврокубки

В чемпионате Италии сыграна часть матчей последнего тура сезона-2021/2022. В 38-м туре «Фиорентина», за которую выступает россиянин Александр Кокорин, отпраздновала важную победу над туринским «Ювентусом» (2:0). Благодаря этому успеху «фиалки» гарантировали себе место в Лиге конференций.

С этим достижением флорентийский клуб поздравил российский футболист посредством социальных сетей.

«Браво, парни», - написал Александр.

По итогам 38 туров «Фиорентина» набрала 62 балла и финишировала на седьмой строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата.