Вице-президент «Интера» прокомментировал ситуацию с Дибалой

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале, которого сватают в миланский клуб.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист провёл встречу с Дзанетти, чтобы обсудить свой переход в «Интер».

Вице-президент «нерадзурри» считает, что Дибале не хватает игровой практики в «Ювентусе», поэтому переход в подходящий клуб может пойти на пользу футболисту.

«Этот игрок, который способен многое дать. Качества Пауло позволяют ему свободно себя чувствовать в любой атакующий роли. Может ли Дибала составить с Лаутаро Мартинесом атакующий дуэт? Возможно…», — приводит слова Дзанетти Sempreinter,com.

В прошедшем сезоне 28-летний форвард провёл в составе «Ювентуса» 39 матчей, забив 15 голов, а также отдав шесть результативных передач.