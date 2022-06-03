Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Вице-президент «Интера» прокомментировал ситуацию с Дибалой

03 Июня 2022 • 11:30 Комментировать
Фиорентина
2:0
Ювентус
окончен

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале, которого сватают в миланский клуб.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист провёл встречу с Дзанетти, чтобы обсудить свой переход в «Интер».

Вице-президент «нерадзурри» считает, что Дибале не хватает игровой практики в «Ювентусе», поэтому переход в подходящий клуб может пойти на пользу футболисту.

«Этот игрок, который способен многое дать. Качества Пауло позволяют ему свободно себя чувствовать в любой атакующий роли. Может ли Дибала составить с Лаутаро Мартинесом атакующий дуэт? Возможно…», — приводит слова Дзанетти Sempreinter,com.

В прошедшем сезоне 28-летний форвард провёл в составе «Ювентуса» 39 матчей, забив 15 голов, а также отдав шесть результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Хавьер Дзанетти Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
11:30 · Италия. Серия А
Вице-президент «Интера» прокомментировал ситуацию с Дибалой
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может усилиться защитником «Торино»
09:06 · Италия. Серия А
«Торино» может подписать полузащитника «Шахтёра»
08:45 · Италия. Серия А
«Рома» выдвинула ультиматум Мхитаряну
08:44 · Италия. Серия А
Капелло оценил работу директоров «Милана»
08:31 · Италия. Серия А
«Лацио» и «Наполи» могут обменяться игроками
08:03 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Локомотива» может возглавить итальянский клуб 1
07:53 · Италия. Серия А
«Милан» готов подписать полузащитника «Брюгге»
07:47 · Италия. Серия А
Вице-президент «Интера» встретился с Дибалой
01:56 · Италия. Серия А
Мората: «У меня есть несколько вариантов»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Щесны: «Погба – один из лучших в мире» 3
00:46 · Англия. Премьер-лига
Дель Пьеро: «Ювентус» – не лучший выбор для Погба, если он хочет сходу претендовать на Лигу чемпионов» 1
00:14 · Италия. Серия А
«Монца» планирует усилиться рядом известных игроков
02 Июня
22:47 · Италия. Серия А
Иско не горит желанием переходить в «Милан» или «Рому»
21:47 · Италия. Серия А
Раноккья может покинуть «Интер»
Все новости
Рекомендуем