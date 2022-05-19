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Чемпионат Италии. Серия А

Маккенни вернулся к тренировкам с «Ювентусом»

19 Мая 2022 • 17:49 Комментировать
Фиорентина
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Ювентус
1.95 3.70 3.70
21.05 21:45

Полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни возобновил тренировки в общей группе. Напомним, что хавбек получил травму, из-за которой был вынужден находиться вне игры пару месяцев.

Несмотря на возвращение футболиста в строй, он вряд ли примет участие в матче последнего тура Серии А против «Фиорентины», который пройдёт на выезде. Тренерский штаб не хочет рисковать Маккенни, чтобы тот не получил рецидив.

Напомним, что Маккенни прошлым летом выкупили из гельзенкирхенского «Шальке». В прошлом сезоне игрок сборной США выступал за «Ювентус» на правах годичной аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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