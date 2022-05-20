«Ювентус» предложил де Лихту новый контракт

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт может продлить контракт со «старой синьорой», который истекает летом 2025 года. По информации Tuttomercato, новое соглашение будет включать годовую зарплату в 8 миллионов евро + бонусы. По предлагаемому контракту де Лихт может остаться в Турине до 2026 года.

Напомним, что ранее появлялись слухи об уходе де Лихта этим летом. Покойный агент нидерландца Мино Райола зимой говорил, что его клиент хочет сменить обстановку и перейти в новый клуб.

Де Лихт перешёл в туринский «Ювентус» из амстердамского «Аякса» летом 2019 года. Тогда у нидерландца был вариант последовать за своим партнёром по «Аяксу» и перейти в «Барселону», но предложение «Ювентуса» оказалось более выгодным.