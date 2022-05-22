Аллегри намекнул на приход в «Ювентус» опытных игроков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри скрыто анонсировал приближающиеся подписания опытных звёзд.

«У нас уже есть пять талантливых молодых игроков: Влахович, Локателли, де Лихт, Кьеза, а также Миретти, у которого были успешные игры за первую команду. Думаю, постепенно они будут прогрессировать.

Но добиваться побед с молодёжью – довольно трудная задача, необходим сплав опыта и молодости. Возрастные игроки помогают молодым игрокам взрослеть и становиться лучше. Нам нужен баланс при построении состава», – рассказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

Согласно сведениям авторитетных источников, «Ювентус» находится на продвинутой стадии переговоров с 29-летним Полем Погба и 34-летним Анхелем ди Марией.