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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри намекнул на приход в «Ювентус» опытных игроков

22 Мая 2022 • 01:57 Комментировать
Фиорентина
2:0
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри скрыто анонсировал приближающиеся подписания опытных звёзд.

«У нас уже есть пять талантливых молодых игроков: Влахович, Локателли, де Лихт, Кьеза, а также Миретти, у которого были успешные игры за первую команду. Думаю, постепенно они будут прогрессировать.

Но добиваться побед с молодёжью – довольно трудная задача, необходим сплав опыта и молодости. Возрастные игроки помогают молодым игрокам взрослеть и становиться лучше. Нам нужен баланс при построении состава», – рассказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

Согласно сведениям авторитетных источников, «Ювентус» находится на продвинутой стадии переговоров с 29-летним Полем Погба и 34-летним Анхелем ди Марией.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Поль Погба
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окончен Дженоа 0:1 Болонья 1.95 3.70 3.80
окончен Фиорентина 2:0 Ювентус 1.90 3.70 4.00
окончен Лацио 3:3 Верона 1.95 3.70 3.75
окончен Аталанта 0:1 Эмполи 1.22 7.20 11.50
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22.05  19:00 Сассуоло ... Милан 6.40 5.00 1.46
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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