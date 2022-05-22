«Ювентус» может снизить отступные за де Лихта до 70 млн

Маттайс де Лихт и «Ювентус» продолжают вести переговоры о продлении контракта.

Руководство туринцев хочет заключить с центральным защитником долгосрочное соглашение до 2025 либо 2026 года, при этом клубу, вероятно, придётся снизить сумму отступных с нынешних 125 млн евро до 70-80 млн, о чём сообщает инсайдер Николо Скира. 22-летний голландец зарабатывает 11 млн евро в год по действующему трудовому договору, который истекает в 2024 году.

Маттайс де Лихт провёл 42 матча за «Ювентус» во всех соревнованиях завершившейся кампании. На счету воспитанника академии амстердамского «Аякса» 3 забитых мяча.