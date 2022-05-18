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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария, Погба и Перишич ведут продвинутые переговоры с «Ювентусом»

18 Мая 2022 • 13:53 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
21.05 21:45

Туринский «Ювентус» близок к тому, чтобы летом усилить свой состав тремя футболистами. Речь идёт об Анхеле ди Марии из «ПСЖ», Поле Погба из «Манчестер Юнайтед» и Иване Перишиче из миланского «Интера», который чуть ранее оформил дубль в ворота «бьянконери» в финале Кубка Италии.

По информации Calciomercato, все перечисленные футболисты находятся на продвинутой стадии переговоров с «Ювентусом». Напомним, что Перишич, ди Мария и Погба летом станут свободными агентами.

В свою очередь, на правах свободного агента «Ювентус» этим летом наверняка покинет Пауло Дибала, который входит в десятку лучших бомбардиров клуба за всю историю.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Иван Перишич Поль Погба
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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Сегодня, 18 Мая
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