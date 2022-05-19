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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артур Мело по-прежнему интересен «Арсеналу»

19 Мая 2022 • 14:39 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
1.95 3.70 3.70
21.05 21:45

Хавбек туринского «Ювентуса» Артур Мело до сих пор входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Напомним, что зимой главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри заблокировал трансфер бразильца на «Эмирейтс» на правах аренды.

По информации Николо Скиры, Артур может покинуть «Ювентус» этим летом. Одним из заинтересованных клубов является лондонский «Арсенал», который ищет усиление в центр поля. Также интерес к бразильцу проявляют неназванные клубы из Ла Лиги.

Отметим, что в случае перехода Поля Погба, «Ювентус» наверняка не станет удерживать Артура, так как в подобном сценарии бразилец не понадобится Аллегри для глубины состава.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Артур Мело
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