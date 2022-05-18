Директор «Ювентуса» скоро вылетит в Лондон, чтобы обсудить с «Арсеналом» трансфер Габриэля

Директор туринского «Ювентуса» Федерико Керубини в ближайшее время вылетит в Лондон для того, чтобы обсудить возможный переход защитника лондонского «Арсенала» Габриэля дос Сантоса.

По информации La Gazzetta dello Sport, бразилец является одной из главных трансферных целей «Ювентуса» на позицию центрального защитника на замену уходящему в конце сезона Джорджо Кьеллини.

Этим летом «Ювентус» намерен значительно усилить свой состав, чтобы вновь стать претендентом на Скудетто. Клуб находится в продвинутой фазе переговоров с Иваном Перишичем, Полем Погба и Анхелем ди Марией, которые летом станут свободными агентами.