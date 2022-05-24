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Чемпионат Италии. Серия А

Артур и Ремзи - явные претенденты на расставание с «Ювентус»

24 Мая 2022 • 02:15 Комментировать
Фиорентина
2:0
Ювентус
окончен

Туринский «Ювентус» провел не самый лучший свой сезон, оставшись без медалей по итогам чемпионата Италии. Как следствие, в команде грядут кадровые «чистки». Уже известно, что клуб покинет Пауло Дибала, хотя это вряд ли связано с тем, что в нем разочаровался наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри - там есть другие причины.

Еще двое явных кандидатов на уход - это бразилец Артур, а также валлиец Аарон Ремзи, сообщает ITASportPress. Ремзи выступал в последнее время на правах аренды в «Глазго Рейнджерс», но не запомнился там ничем особым, кроме бездарно исполненного одиннадцатиметрового удара в послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы против «Айнтрахта».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи
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