Артур и Ремзи - явные претенденты на расставание с «Ювентус»

Туринский «Ювентус» провел не самый лучший свой сезон, оставшись без медалей по итогам чемпионата Италии. Как следствие, в команде грядут кадровые «чистки». Уже известно, что клуб покинет Пауло Дибала, хотя это вряд ли связано с тем, что в нем разочаровался наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри - там есть другие причины.

Еще двое явных кандидатов на уход - это бразилец Артур, а также валлиец Аарон Ремзи, сообщает ITASportPress. Ремзи выступал в последнее время на правах аренды в «Глазго Рейнджерс», но не запомнился там ничем особым, кроме бездарно исполненного одиннадцатиметрового удара в послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы против «Айнтрахта».