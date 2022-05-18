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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет сохранить Морату, но на определённых условиях

18 Мая 2022 • 23:48 Комментировать
Фиорентина
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Ювентус
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21.05 21:45

Туринский «Ювентус» не хотел бы расставаться с Альваро Моратой по окончании сезона.

Напомним, что нападающий принадлежит мадридскому «Атлетико», а за «Ювентус» выступает по арендному соглашению, рассчитанному до конца сезона 2021/22. По информации Corriere dello Sport, туринцы заинтересованы в выкупе 29-летнего испанца, но готовы сделать это только в том случае, если «матрасники» не станут запрашивать за трансфер 35 млн евро, прописанные в договоре. В ближайшее время «Ювентус» попробует убедить мадридцев отпустить игрока по сниженной цене.

Альваро Мората забил 12 голов в 48 поединках за «старую синьору» в нынешней кампании. Также на счету форварда 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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