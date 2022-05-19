Капелло рассказал, что хотел подписать Кьеллини в 2004 году, когда работал в «Роме»

Бывший главный тренер сборной России и топ-клубов Италии Фабио Капелло рассказал историю о том, что он хотел видеть в своей «Роме» защитника Джорджо Кьеллини в 2004 году.

«Кьеллини должен был присоединиться к «Роме», когда я ей руководил», — сказал Капелло Sky Sports Italia.

Стоит отметить, что Капелло руководил «Ромой» с 1999 по 2004 год. В последнем сезоне в «Роме» итальянец хотел видеть Кьеллини в своей команде.

Однако они всё-таки сошлись в том же году, когда Капелло возглавил «Ювентус». Напомним, Кьеллини объявил о том, что не продлит контракт с «Юве» и покинет команду свободным агентом.