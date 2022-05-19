Рибери: «У Влаховича правильный менталитет»

Экс-игрок сборной Франции и «Баварии» Франк Рибери похвалил своего бывшего товарища по «Фиорентине» Душана Влаховича.

39-летний француз ныне защищает цвета «Салернитаны», а 22-летний серб с зимы выступает за «Ювентус».

«Влаховича выделяет правильный менталитет – менталитет большого игрока. Он из тех, кто много работает над собой», – заявил Рибери в интервью DAZN.

Француз призывает молодых игроков учиться у лучших и стремиться к совершенствованию: «В начале своей карьеры я играл с такими великими игроками, как Зинедин Зидан и Лилиан Тюрам, и я пристально наблюдал за их поведением. Теперь мне нравятся умные молодые игроки, которые верят в себя и много работают. Я повидал много талантливых футболистов, которым не хватало упорства», – отметил Рибери.