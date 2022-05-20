Рабио готов продолжить карьеру в Англии

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио надеется перейти в один из клубов Английской премьер-лиги.

Соглашение француза с «Ювентусом» действует до лета 2023 года, но руководство туринцев надеется выручить средства с продажи 27-летнего игрока. Кроме того, боссов «бело-чёрных» не устраивает чрезмерно высокая заработная плата Рабио – 7 млн евро за сезон. Согласно сведениям Gazzetta dello Sport, полузащитник готов уйти и надеется получить предложение от представителей Английской премьер-лиги. Это желание разделяет и «Ювентус».

Как сообщалось в прессе ранее, в услугах Рабио заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Барселона».