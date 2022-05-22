«Фиорентина» впервые за шесть лет попала в еврокубки

Итальянская «Фиорентина» гарантировала себе участие в следующем евросезоне.

Обыграв «Ювентус» (2:0) в заключительном туре Серии А, «фиалки» обеспечили себе итоговую седьмую строчку, дающую право сыграть в следующем розыгрыше Лиги конференций. Для клуба из Флоренции это первое попадание в еврокубки с 2016 года. В сезоне 2016/17 команда дошла до 1/16 финала Лиги Европы – и с тех пор больше не появлялась в Европе.

На счету коллектива Винченцо Итальяно 62 набранных очка в нынешнем розыгрыше Серии А – на три больше, чем у занявшей восьмое место «Аталанты». Впереди осталась «Рома» с 63 баллами в активе.

«Ювентус», несмотря на поражение во Флоренции, финишировал четвёртым.