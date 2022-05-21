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Чемпионат Италии. Серия А

Наумов: «Кокорину пора завязывать с футболом»

21 Мая 2022 • 14:45 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
1.90 3.80 3.85
Через 6 ч. 11 мин.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что «Фиорентина» намерена расстаться с российским нападающим Александром Кокориным.

Наумов порекомендовал экс-форварду сборной России завершить игровую карьеру.

«У него не получилось ещё в «Спартаке». Саша может попытаться реанимировать свою карьеру, но я думаю, что она закончена. Ему пора завязывать с футболом», — приводит слова Бышовца «Спорт-Экспресс».

Экс-президент «железнодорожников» считает, что Кокорин уже не сможет достичь того высокого уровня, на котором он находился раньше. Вместе с тем Наумов высоко оценил талант нападающего.

В текущем сезоне 31-летний Кокорин провёл в составе «Фиорентины» семь матчей, не отметившись результативными действиями. Всего за два года в Италии форвард принял участие в 11 играх своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Николай Наумов
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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