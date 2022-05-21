Наумов: «Кокорину пора завязывать с футболом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что «Фиорентина» намерена расстаться с российским нападающим Александром Кокориным.

Наумов порекомендовал экс-форварду сборной России завершить игровую карьеру.

«У него не получилось ещё в «Спартаке». Саша может попытаться реанимировать свою карьеру, но я думаю, что она закончена. Ему пора завязывать с футболом», — приводит слова Бышовца «Спорт-Экспресс».

Экс-президент «железнодорожников» считает, что Кокорин уже не сможет достичь того высокого уровня, на котором он находился раньше. Вместе с тем Наумов высоко оценил талант нападающего.

В текущем сезоне 31-летний Кокорин провёл в составе «Фиорентины» семь матчей, не отметившись результативными действиями. Всего за два года в Италии форвард принял участие в 11 играх своей команды.