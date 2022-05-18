Погба и ди Мария остаются главными трансферными целями «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» продолжает активные попытки переманить в свои ряды двух звёздных свободных агентов.

Боссы итальянского гранда не первую неделю ведут переговоры с 29-летним центральным полузащитником «Манчестер Юнайтед» и 34-летним вингером «Пари Сен-Жермен». По сообщениям журналиста Адриена Гренье, руководство «Ювентуса» настроено заключить сделку с обоими футболистами как можно скорее, считая их своими приоритетными целями на трансферном рынке.

В случае с Погба, ранее уже выступавшим за «Ювентус», туринцам придётся выдержать конкуренцию со стороны «ПСЖ», готового предложить французу более выгодные контрактные условия.