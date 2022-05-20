Генеральный директор «Ювентуса»: «Летом мы постараемся усилиться лучше, чем в прошлом году»

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Маурицио Арривабене рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно. Также директор подтвердил, что в межсезонье клуб на правах свободных агентов покинут Пауло Дибала и Федерико Бернардески.

«Бернардески и Дибала покинут клуб в конце сезона. В летнее трансферное окно мы постараемся усилиться лучше, чем в прошлом году», – приводит слова Арривабене итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что в летнее межсезонье ряды «Ювентуса» могут пополнить сразу два свободных агента – Поль Погба и Анхель ди Мария. Прошлым летом «старая синьора» потратила на трансферном рынке всего 25 миллионов евро.