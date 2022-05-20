«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Ремзи

Туринский «Ювентус» намерен избавиться от Ремзи в ближайшее время.

В настоящий момент полузащитник выступает за «Рейнджерс» на правах аренды, однако шотландский клуб не планирует оформлять выкуп валлийца. В связи с этим, как утверждает Calciomercato, руководство «Ювентуса» ведёт переговоры с игроком о досрочном прекращении сотрудничества.

Контракт Ремзи со «старой синьорой» рассчитан ещё на год, но 31-летний хавбек не входит в планы наставника Массимилиано Аллегри, а клуб надеется как можно раньше расторгнуть дорогостоящий контракт лидера сборной Уэльса, не видя возможности продать его куда-либо этим летом.

В недавнем финале Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» Аарон Ремзи стал единственным игроком, не реализовавшим свою попытку в послематчевой серии пенальти.