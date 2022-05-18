Бывший игрок «Интера» удивлён провалом «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» снова остался не у дел - после девяти титулов кряду команда проиграла прошлый сезон, а в этом не смогла подняться выше четвёртого места. Бывший футболист миланского «Интера» Зе Мария, выступавший в составе «нерадзурри» с 2004 по 2006 год, поделился своим мнением о причинах провала туринского суперклуба.

- Мне казалось, что у «Ювентуса» оптимальный состав во всем чемпионате. Но некоторые предпочтения тренера лично меня удивили, хотя со стороны трудно давать точную оценку. Думаю, что в руководстве «Ювентуса» вряд ли довольны четвертым местом и вымученными победами с минимальным счетом, - цитирует Зе Марию Station Radio в рамках передачи Football Cub.