Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Интера» удивлён провалом «Ювентуса»

18 Мая 2022 • 04:03 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
21.05 21:45

Туринский «Ювентус» снова остался не у дел - после девяти титулов кряду команда проиграла прошлый сезон, а в этом не смогла подняться выше четвёртого места. Бывший футболист миланского «Интера» Зе Мария, выступавший в составе «нерадзурри» с 2004 по 2006 год, поделился своим мнением о причинах провала туринского суперклуба.

- Мне казалось, что у «Ювентуса» оптимальный состав во всем чемпионате. Но некоторые предпочтения тренера лично меня удивили, хотя со стороны трудно давать точную оценку. Думаю, что в руководстве «Ювентуса» вряд ли довольны четвертым местом и вымученными победами с минимальным счетом, - цитирует Зе Марию Station Radio в рамках передачи Football Cub.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зе Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
04:03 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Интера» удивлён провалом «Ювентуса»
03:15 · Италия. Серия А
Зе Мария: «Интеру» могут помочь небеса, то есть ливень»
02:58 · Италия. Серия А
Фаны «Сампдории» на славу отомстили тифози «Дженоа»
02:19 · Италия. Серия А
Маркизио – Дибале: «Надеялся, что однажды ты выиграешь Лигу чемпионов для «Ювентуса»
17 Мая
23:43 · Италия. Серия А
Моуринью просит руководство «Ромы» подписать Дибалу 1
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Бастони
20:12 · Италия. Серия А
Шансы «Милана» на чемпионство оцениваются более чем в 80% 2
19:58 · Италия. Серия А
Кьеллини готов принять предложение «Лос-Анджелес Гэлакси»
19:47 · Италия. Серия А
Муриэль выбыл из строя из-за травмы колена
18:52 · Италия. Серия А
Моратти о победе «Интера» в Серии А: «Будет сложно, но в футболе нет ничего невозможного»
17:55 · Италия. Серия А
Альбертини: «У «Милана» есть всё, чтобы выиграть титул»
16:55 · Италия. Серия А
Индзаги дал игрокам «Интера» два выходных после победы над «Кальяри»
15:59 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется Кристанте
15:44 · Италия. Серия А
Спаллетти готов сделать Кулибали капитаном «Наполи», чтобы тот остался в клубе
15:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил Погба зарплату в размере 7,5 миллионов евро в год
Все новости
Рекомендуем