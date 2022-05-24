Кокорин останется в «Фиорентине» ещё на год

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о будущем своего клиента.

«На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

31-летний форвард в минувшем сезоне чемпионата Италии появился на поле шесть раз, не отметившись голевыми действиями. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2024 года. Стоимость Александра Кокорина согласно порталу transfermarkt составляет 900 тысяч евро.