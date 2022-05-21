«Фиорентина» одолела «Ювентус», который не бил по воротам

«Ювентус» завершил сезон тренировочным для себя матчем против «Фиорентины». Флорентийцы были мотивированы желанием попасть в Лигу конференций и добились своего. На 45-й минуте Альфред Дункан открыл счет ударом из пределов штрафной, а на последней минуте второго тайма Николас Гонсалес забил 11-метровый. Туринцы же ни разу не пробили по воротам.

«Фиорентина» гарантировала себе седьмое место.