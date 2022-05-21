«Фиорентина» одолела «Ювентус», который не бил по воротам

«Ювентус» завершил сезон тренировочным для себя матчем против «Фиорентины». Флорентийцы были мотивированы желанием попасть в Лигу конференций и добились своего. На 45-й минуте Альфред Дункан открыл счет ударом из пределов штрафной, а на последней минуте второго тайма Николас Гонсалес забил 11-метровый. Туринцы же ни разу не пробили по воротам.
«Фиорентина» гарантировала себе седьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Дункан Альфред45'
|(2:0) Гонсалес Николас90'
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо 56' 62' (Одриосола Альваро ( 62') •Миленкович Никола•Роша Игор II • 44'Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо•Амрабат Софьян • 70'Дункан Альфред 85' (Кабрал Артур ( 85') •Гонсалес Николас•Пёнтек Кшиштоф 85' (Торрейра Лукас ( 85') •Сапонара Риккардо 70' (Иконе Жонатан ( 70')
Перин Маттиа 46' (Пинсольо Карло ( 46') •Де Лихт Маттайс • 84'Бонуччи Леонардо•Кьеллини Джорджо 46' (Ругани Даниэле ( 46') •Бернардески Федерико 61' (Аке Марли ( 61') •Миретти Фабио 76' (Маккенни Уэстон ( 76') •Локателли Мануэль•Рабио Адриен • 56'Алекс Сандро•Дибала Пауло•Кин Мойзе 44' 76' (Влахович Душан ( 76')
21 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).