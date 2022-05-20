Миранчук и Иличич попали в заявку на последний матч в сезоне Серии А против «Эмполи»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на заключительный матч сезона-2021/22 против «Эмполи».

Главный тренер бергамасок Джан Пьеро Гасперини включил в заявку и словенца Йосипа Иличича, который не выходил на поле с января 2022 года.

Перед матчем 38-го тура чемпионата Италии «Аталанта» набрала 59 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, уступая «Фиорентине», идущей на строчку выше, по дополнительным показателям.

На данный момент бергамаски находятся вне зоны еврокубков. Для того, чтобы сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне, им нужно побеждать «Эмполи» и ждать осечки «Фиорентины» в матче против «Ювентуса».

Матч «Аталанта» - «Эмполи» пройдёт в Бергамо, 21 мая, начало – в 21:45.