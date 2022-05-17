Кьеллини готов принять предложение «Лос-Анджелес Гэлакси»

Объявивший о своём отъезде из Турина защитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини готов принять предложение о переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси». Американский клуб предлагает футболисту контракт на 18 месяцев с зарплатой в размере трёх с половиной миллионов долларов в год. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что интерес к Кьеллини также проявляли «Интер» Майами Дэвида Бекхэма и канадский «Торонто», в который летом на правах свободного агента присоединится партнёр Кьеллини по сборной Италии Лоренцо Инсинье. Но при этом источник добавляет, что самый предметный интерес проявил именно «Лос-Анджелес» Гэлакси.