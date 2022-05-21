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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини и Бонуччи проведут юбилейный совместный матч в Серии А

21 Мая 2022 • 21:42 Комментировать
Фиорентина
0:0
Ювентус
1.90 3.80 3.85
1-й тайм

Центральные защитники «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи в двухсотый раз выйдут на поле вместе в матче Серии А.

Сегодня «Ювентус» сыграет во Флоренции против «Фиорентины» в поединке завершающего тура чемпионата Италии. Эта встреча станет 200-й по счёту в Серии А для прославленного дуэта защитников Кьеллини – Бонуччи, на протяжении долгих лет отвечающего за надёжность у ворот «старой синьоры».

Напомним, что капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини уже объявил об уходе из клуба после завершения сезона. Он выступают за туринцев с 2005 года.

Бонуччи является игроком «зебр» с 2010 года (за исключением сезона 2017/18, проведённого в «Милане»).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Джорджо Кьеллини
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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Идет 19 минута Лацио 1:2 Верона 1.66 4.20 5.00
Идет 17 минута Аталанта 0:0 Эмполи 1.24 7.20 11.00
22.05  13:30 Специя ... Наполи 5.40 4.60 1.57
22.05  19:00 Интер Милан ... Сампдория 1.13 9.40 20.00
22.05  19:00 Сассуоло ... Милан 6.40 5.00 1.46
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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