Кьеллини и Бонуччи проведут юбилейный совместный матч в Серии А

Центральные защитники «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи в двухсотый раз выйдут на поле вместе в матче Серии А.

Сегодня «Ювентус» сыграет во Флоренции против «Фиорентины» в поединке завершающего тура чемпионата Италии. Эта встреча станет 200-й по счёту в Серии А для прославленного дуэта защитников Кьеллини – Бонуччи, на протяжении долгих лет отвечающего за надёжность у ворот «старой синьоры».

Напомним, что капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини уже объявил об уходе из клуба после завершения сезона. Он выступают за туринцев с 2005 года.

Бонуччи является игроком «зебр» с 2010 года (за исключением сезона 2017/18, проведённого в «Милане»).