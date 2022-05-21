Стала известна зарплата Погба в «Ювентусе»

Итальянские СМИ рассказали о деталях контракта Поля Погба с «Ювентусом».

Стороны уже согласовали условия трёхлетнего контракта. Несмотря на более щедрое предложение от «ПСЖ», в июне 29-летний француз вернётся в «Ювентус». Переход состоится на правах свободного агента. По данным La Gazzetta dello Sport, в Турине Погба будет зарабатывать 10 млн евро в год без учёта различных бонусов за успешную игру.

На полузащитника также претендовали мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В 233 матчах за «красных дьяволов» он отметился 39 забитыми мячами.