Тренер «Фиорентины» высказался по поводу выхода своей команды в еврокубки

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился с журналистами эмоциями после выхода своей команды в еврокубки по итогам сезона.

Итальяно сказал, что последние матчи сезона были не очень удачными, но он очень рад тому, что всё в итоге закончилось позитивно. Тренер «фиалок» отметил, что его команда добилась выдающегося достижения и сумела пробиться в еврокубки, с чем стоит поздравить руководителей клуба и болельщиков, которые активно поддерживали команду весь сезон.

Напомним, что в последнем туре «Фиорентина» обыграла «Ювентус» со счётом 2:0 и в итоге завоевала путёвку в Лигу конференций.