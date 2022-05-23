Назван самый ценный футболист Серии А

В Италии завершился очередной футбольный сезон, по итогам которого обладателем золотых медалей стал «Милан». Нападающий «россонери» Рафаэл Леау получил индивидуальную награду по итогам чемпионата.

Как информирует пресс-служба Серии А, 22-летний португальский форвард был признан самым ценным игроком прошедшего розыгрыша турнира. Приз футболисту вручили после окончания поединка против «Сассуоло» (3:0).

В сезоне-2021/2022 чемпионата Испании Леау принял участие в 34 матчах. Нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей и десять голевых передач.