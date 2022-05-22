«Милан» объявил состав на матч, который решит судьбу титула

Итальянский «Милан» имеет возможность выиграть свой первый за последние одиннадцать лет чемпионский титул, для этого достаточно не проиграть в гостевом матче с «Сассуоло», при обязательном условии для «Интера» выиграть свой матч с «Сампдорией». Накануне игры наставник миланского клуба Стефано Пиоли объявил стартовый состав своего клуба.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру.