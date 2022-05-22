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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил состав на матч, который решит судьбу титула

22 Мая 2022 • 18:21 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
6.50 4.70 1.47
Через 0 ч. 3 мин.

Итальянский «Милан» имеет возможность выиграть свой первый за последние одиннадцать лет чемпионский титул, для этого достаточно не проиграть в гостевом матче с «Сассуоло», при обязательном условии для «Интера» выиграть свой матч с «Сампдорией». Накануне игры наставник миланского клуба Стефано Пиоли объявил стартовый состав своего клуба.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Кесси, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру.

Матч между «Сассуоло» и «Миланом» начнется в 19 часов по московскому времени, следить за его трансляцией можно будет при помощи ссылки на наш сайт.
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Милан Сассуоло
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САССУОЛО МИЛАН
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окончен Специя 0:3 Наполи 0.00 0.00 0.00
22.05  19:00 Интер Милан ... Сампдория 1.13 9.40 20.00
22.05  19:00 Сассуоло ... Милан 6.40 5.00 1.46
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.69 4.10 4.80
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 4.90 4.00 1.70
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