Индзаги: «Главное чувство - это гордость»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги сезона.

«Главное чувство - это гордость. Спасибо тем болельщикам, которые приветствовали нас сегодня на стадионе, и за их последние аплодисменты тоже», — сказал Индзаги DAZN.

Специалист заявил, что хотел бы поздравить «Милан» с победой в Серии А, но «Интер» тоже провел достойный сезон, набрав 84 очка, отстав от «россонери» лишь на два зачетных балла. В следующем сезоне «нерадзурри» будут бороться за титул и постараются не допустить таких осечек, позже вся команда соберется для анализа и подведения итогов.

Сегодня, 22 мая, «Милан» стал чемпионом Италии 2021/22, благодаря победе над «Сассуоло» (3:0).