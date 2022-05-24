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Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта: «Этот «Милан» сильнее судейских ошибок»

24 Мая 2022 • 04:14 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

«Милан» взял свой 19-й чемпионский титул, это случилось после одиннадцати кризисных лет ожиданий, в ходе которых «Милан» не всегда попадал даже в зону еврокубков. Легендарный Алессандро Костакурта, выступавший в «Милане» в самые лучшие годы клуба, поделился своим мнением об итогах прошедшего сезона.

- «Милан» заслужил Скудетто. В ходе сезона «Милан» показал себя как самый полноценный претендент на титул. Даже в моменты спадов, неизбежных по ходу кампании, команда все равно добивалась результатов. И это при том, что команда сильно пострадала от ошибок арбитров, - заявил Костакурта в интервью ITASportPress.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Костакурта
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