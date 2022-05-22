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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру - самый возрастной дебютант Серии А, забивший 10 и более голов за сезон

22 Мая 2022 • 19:58 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
6.50 4.70 1.47
2-й тайм

«Милан» в великолепном стиле стремится к Скудетто, в гостевом матче с «Сассуоло» «россонери» забили уже три гола сопернику в первом тайме, и два из них записал на свой счет Оливье Жиру. Французский нападающий установил интересное достижение Серии А - он стал самым возрастным футболистом, который забил десять и более мячей в Серии А в свой дебютный сезон. Сейчас французскому форварду 35 лет 234 дня, ранее он выступал в составе лондонского «Арсенала». В «Милан» он перебрался прошлым летом.

Следить за онлайн-трансляцией матча между «Сассуоло» и «Миланом» можно по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Оливье Жиру
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САССУОЛО МИЛАН
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окончен Специя 0:3 Наполи 0.00 0.00 0.00
Идет 59 минута Сассуоло 0:3 Милан 6.50 4.70 1.47
Идет 59 минута Интер Милан 3:0 Сампдория 1.14 8.50 20.00
22.05  22:00 Салернитана ... Удинезе 1.90 3.70 3.95
22.05  22:00 Венеция ... Кальяри 5.20 4.05 1.65
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