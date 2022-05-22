Жиру - самый возрастной дебютант Серии А, забивший 10 и более голов за сезон

«Милан» в великолепном стиле стремится к Скудетто, в гостевом матче с «Сассуоло» «россонери» забили уже три гола сопернику в первом тайме, и два из них записал на свой счет Оливье Жиру. Французский нападающий установил интересное достижение Серии А - он стал самым возрастным футболистом, который забил десять и более мячей в Серии А в свой дебютный сезон. Сейчас французскому форварду 35 лет 234 дня, ранее он выступал в составе лондонского «Арсенала». В «Милан» он перебрался прошлым летом.

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