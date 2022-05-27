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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Ибрагимович не собирается завершать карьеру»

27 Мая 2022 • 10:06 Комментировать
Сассуоло
0:3
Милан
окончен

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини высказался о будущем 40-летнего нападающего команды Златана Ибрагимовича.

 «Мне рассказали, что Златан не собирается завершать карьеру этим летом. Заключение нового контракта не станет проблемой», — цитирует Мальдини La Gazetta dello Sport.

Действующее соглашение нападающего с миланским клубом истекает летом нынешнего года. Ранее, 25 мая, шведский форвард перенёс операцию на колене и может пропустить до 8 месяцев.

Напомним, в прошедшем сезоне «Милан» выиграл итальянскую Серию А впервые за 11 последних лет. Ибрагимович провёл в футболке «россонери» 27 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами, а также тремя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Паоло Мальдини
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