Мальдини: «Ибрагимович не собирается завершать карьеру»

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини высказался о будущем 40-летнего нападающего команды Златана Ибрагимовича.

«Мне рассказали, что Златан не собирается завершать карьеру этим летом. Заключение нового контракта не станет проблемой», — цитирует Мальдини La Gazetta dello Sport.

Действующее соглашение нападающего с миланским клубом истекает летом нынешнего года. Ранее, 25 мая, шведский форвард перенёс операцию на колене и может пропустить до 8 месяцев.

Напомним, в прошедшем сезоне «Милан» выиграл итальянскую Серию А впервые за 11 последних лет. Ибрагимович провёл в футболке «россонери» 27 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами, а также тремя результативными передачами.