Меньян признан лучшим голкипером года в Серии А

Вратарь «Милана» Майк Меньян был признан лучшим голкипером года в итальянской Серии А. Эту награду француз получил в своём дебютном сезоне за клуб после перехода из «Лилля» за 16 миллионов евро.

Прошлым летом Меньян заменил в «Милане» ушедшего на правах свободного агента воспитанника клуба Джанлуиджи Доннарумму. Французский голкипер достойно справился со своей задачей и 16 раз сохранил свои ворота на замке в нынешнем розыгрыше Серии А. И это при том, что Меньян был вынужден пропустить пару месяцев из-за травмы запястья.

На выходных Меньян может помочь «Милану» добыть первый чемпионский титул Серии А с 2011 года. Для этого «россонери» будет достаточно не проиграть на выезде «Сассуоло».