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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян признан лучшим голкипером года в Серии А

20 Мая 2022 • 17:46 Комментировать
Сассуоло
...
Милан
6.60 4.70 1.45
22.05 19:00

Вратарь «Милана» Майк Меньян был признан лучшим голкипером года в итальянской Серии А. Эту награду француз получил в своём дебютном сезоне за клуб после перехода из «Лилля» за 16 миллионов евро.

Прошлым летом Меньян заменил в «Милане» ушедшего на правах свободного агента воспитанника клуба Джанлуиджи Доннарумму. Французский голкипер достойно справился со своей задачей и 16 раз сохранил свои ворота на замке в нынешнем розыгрыше Серии А. И это при том, что Меньян был вынужден пропустить пару месяцев из-за травмы запястья.

На выходных Меньян может помочь «Милану» добыть первый чемпионский титул Серии А с 2011 года. Для этого «россонери» будет достаточно не проиграть на выезде «Сассуоло».

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Милан Майк Меньян
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САССУОЛО МИЛАН
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