Тео Эрнандес о борьбе за Скудетто: «Нужно выложиться по полной»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес поделился с журналистами эмоциями после победы над «Аталантой».

«Я делаю все для нашей команды. Это невероятный вечер. Я очень рад играть за «Милан», - сказал Эрнандес в интервью DAZN.

В этом матче Эрнандес отметился голом, а «Милан» одержал победу со счетом 2:0.

«Я рад, что мой сын был на стадионе, чтобы увидеть это. Это чудесная ночь. Мы близки, мы всего в неделе от Скудетто, мы должны выложиться по полной. Мы очень счастливы», - добавил защитник «Милана».

В заключительном туре чемпионата Италии «Милану» достаточно сыграть вничью с «Сассуоло», чтобы обеспечить себе победу в Серии А.