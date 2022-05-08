Гасперини о своём будущем «У меня есть контракт, но в «Аталанте» многое изменилось»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи относительно своего будущего. Итальянский специалист не стал отрицать, что может покинуть клуб по окончанию нынешнего сезон.

«Я очень люблю этот клуб и этих болельщиков, я подписал контракт в ноябре, но ясно, что всё изменилось. Моё будущее зависит от решения клуба. Если мне обеспечат поддержку, то я продолжу свою работу с энтузиазмом», – сказал Гасперини после выездной победы над «Специей».

Напомним, что по результатам нынешнего сезона «Аталанте» впервые за три последних года не удалось квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.