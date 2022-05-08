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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини о своём будущем «У меня есть контракт, но в «Аталанте» многое изменилось»

08 Мая 2022 • 17:00 Комментировать
Милан
...
Аталанта
15.05 19:00

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи относительно своего будущего. Итальянский специалист не стал отрицать, что может покинуть клуб по окончанию нынешнего сезон.

«Я очень люблю этот клуб и этих болельщиков, я подписал контракт в ноябре, но ясно, что всё изменилось. Моё будущее зависит от решения клуба. Если мне обеспечат поддержку, то я продолжу свою работу с энтузиазмом», – сказал Гасперини после выездной победы над «Специей».

Напомним, что по результатам нынешнего сезона «Аталанте» впервые за три последних года не удалось квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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МИЛАН АТАЛАНТА
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окончен Специя 1:3 Аталанта 5.40 4.40 1.60
Идет 92 минута Венеция 3:3 Болонья 3.05 3.50 2.33
08.05  19:00 Салернитана ... Кальяри 2.55 3.35 2.85
08.05  21:45 Верона ... Милан 4.00 3.80 1.89
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