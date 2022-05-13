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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери провёл параллели между своим «Лестером» и «Аталантой»

13 Мая 2022 • 05:25 Комментировать
Милан
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Аталанта
1.75 4.15 4.10
15.05 19:00

Итальянский специалист Клаудио Раньери, прославивший свое имя победой с «Лестером» в чемпионате Англии в 2016 году, считает, что в итальянском чемпионате роль его «золушки» уже несколько лет играет «Аталанта». Клуб из Бергамо уже несколько лет является «возмутителем спокойствия» в Серии А, и даже регулярно отбирается в Лигу чемпионов.

- «Аталанта» и «Лестер»? Скажу так - у нас была сказка, а у «Аталанты» реальность, которая продолжается уже несколько лет. Гасперини предлагает очень современный тип игры, с чем оппоненты справиться могут далеко не всегда. Он проделывает невероятную работу. Три участия в Лиге чемпионов говорят сами за себя, - цитирует Раньери Eco di Bergamo.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Лестер Аталанта
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МИЛАН АТАЛАНТА
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