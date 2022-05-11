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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет выкупить Флоренци у «Ромы»

11 Мая 2022 • 21:08 Комментировать
Рома
...
Венеция
1.25 6.00 11.00
14.05 21:45

Крайний защитник «Милана» Алессандро Флоренци, права которого принадлежат «Роме», может остаться в команде Стефано Пиоли.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что «Милан» хочет выкупить контракт 31-летнего футболиста. Сообщается, что «красно-чёрные» готовы предложить контракт итальянцу до 2025 года.

В арендном соглашении прописан пункт выкупа, который составляет 4,5 млн евро.

В текущем сезоне Флоренци принял участие в 28 матчах во всех турнирах и смог поразить ворота соперников два раза.

«Милан» после 36 туров набрал 80 очков и лидирует в турнирной таблице Серии А. Ближайший преследователь, «Интер», отстаёт на два очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Серия А Алессандро Флоренци
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