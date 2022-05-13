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Чемпионат Италии. Серия А

На матч между «Миланом» и «Аталантой» придёт миллионный посетитель «Сан-Сиро» в текущем сезоне

13 Мая 2022 • 23:39 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1.75 4.15 4.10
15.05 19:00

Мы уже сообщали о том, что в Милане возможен аншлаг на матч между «Миланом» и «Аталантой», и ожидается, что это позволит довести общее количество посетивших домашние матчи «Милана» в текущем сезоне до одного миллиона.

Это с учетом девятнадцати матчей чемпионата, что дает среднюю посещаемость около 52 тысяч на матч. Совсем неплохо для команды, которая долгое время находилась в глубоком кризисе, а также еще один индикатор свежести и привлекательности того футбола, который продвигает наставник команды Стафано Пиоли.

Зритель валит - какие еще нужны доказательства того, что игра команды красивая!?

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МИЛАН АТАЛАНТА
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