На матч между «Миланом» и «Аталантой» придёт миллионный посетитель «Сан-Сиро» в текущем сезоне

Мы уже сообщали о том, что в Милане возможен аншлаг на матч между «Миланом» и «Аталантой», и ожидается, что это позволит довести общее количество посетивших домашние матчи «Милана» в текущем сезоне до одного миллиона.

Это с учетом девятнадцати матчей чемпионата, что дает среднюю посещаемость около 52 тысяч на матч. Совсем неплохо для команды, которая долгое время находилась в глубоком кризисе, а также еще один индикатор свежести и привлекательности того футбола, который продвигает наставник команды Стафано Пиоли.

Зритель валит - какие еще нужны доказательства того, что игра команды красивая!?