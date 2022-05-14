Бога знает, как остановить «Милан»

«Милан» принимает дома очень неудобного для себя соперника - «Аталанту». «Россонери» не выигрывали у клуба из Бергамо на своем домашнем стадионе с 2014 года, но сейчас ставки высоки как никогда - победа практически гарантирует «Милану» титул, потому что в последнем туре в игре с не имеющим турнирной мотивации «Сассуоло» ему будет достаточно и ничьей.

Однако «Аталанта» не собирается стелить чемпионский ковер подопечным Стефано Пиоли - более того, защитник бергамцев Жереми Бога знает, как остановить Жиру, Ибрагимовича и компанию.

- Эти последние матчи важны и для нас, и для «Милана». Они сражаются за Скудетто, но и у нас есть мотивация. Мы должны сыграть в свой типичный футбол, стадион будет полным, в этих условиях важно оставаться сфокусированными и сконцентрированными, - цитирует Бога ITASportPress.